Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aquaristik-Hobby bringt Hammer in Konflikt mit dem Gesetz

Hamm-Heessen (ots)

Schrauben, Malerfarbe, Nägel - in einem Baumarkt kann man so einiges kaufen. Unter anderem auch: Fische. Dabei liegt die Betonung auf Kaufen. Ein 34-Jähriger hat am Mittwoch, 4. März, allerdings um 11 Uhr in einem Baumarkt am Sachsenweg nur ein Paket Schrauben bezahlen wollen, nicht aber Fische. Dieser hatte er in einer Tasche versteckt. Mitarbeiter wurden auf den Diebstahl aufmerksam. Der Mann gab die Tat sofort zu. Die Fische wurden wieder in die Aquarien zurückgebracht. (lt)

