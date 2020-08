Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - 16-Jähriger in Untersuchungshaft// Wiesmoor/Voßbarg - Schuppenbrand

Altkreis Aurich (ots)

Wie die Polizei bereits gestern mitteilte, wurde ein 16-Jähriger nach Einbrüchen und einem Autodiebstahl vorläufig festgenommen. Er erfolgte im Anschluss eine Vorführung vor dem Haftrichter. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstagmorgen, gegen 06.40 Uhr, ein Werkzeugschuppen auf einem Grundstück an der Kanalstraße II in Brand. Ein Nachbar wurde durch laute Knallgeräusche wach. Als er dann nachschaute, entdeckte er eine Rauchentwicklung in dem Schuppen seines Nachbarn und weckte diesen. Der Geschädigte löschte den Brand sofort mit einem Gartenschlauch. Eine Gebäudeseite sowie Teile des Daches wurden durch das Feuer beschädigt. Wer Hinweise zum Brandgeschehen geben kann, melde sich bei der Auricher Polizei unter 04941/606-215.

