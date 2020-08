Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - 32 Jähriger wirft leere Glasflasche// Norden - Zeugen gesucht //Norden - Polizei ermittelt wegen Diebstahl

Altkreis Norden Kriminalitätsgeschehen (ots)

Am Samstagabend kam es in der Bahnhofstraße in Marienhafe zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer 21-jährigen Frau und einem 32-jähirgen Mann. Im weiteren Verlauf soll der Mann eine leere Flasche in Richtung der Frau geworfen haben, obwohl diese zu diesem Zeitpunkt ihren 11-jährigen Sohn auf dem Arm hatte. Das Opfer konnte dem Flaschenwurf aufweichen. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht zu Sonntag soll es in einer Gaststätte in der Osterstraße zwischen 01.00 und 01.30 Uhr nach verbalen Streitigkeiten zu einer Köperverletzung gekommen sein. Ein 42-jähriger Gast wird verdächtigt einem 47-jährigen Gast mit der Hand ins Gesicht geschlagen zu haben. Zeugen der Körperverletzung mögen sich beim Polizeikommissariat in Norden unter 04931/921-0 melden.

Eine Gruppe von fünf Personen (drei Männern und zwei Frauen) im Alter von 26 bis 41 Jahren wurden dabei beobachtet, als sie von einem Restaurant in der Große Hinterlohne Tische und Stühle mitgenommen haben. Die Geschädigte wurde auf den Diebstahl aufmerksam und hat die Gruppe verfolgt. Daraufhin ließen die Diebe das Inventar zurück. Die Polizei wurde eingeschaltet und konnte die Tatverdächtigen noch in der Nähe antreffen und ihre Personalien aufnehmen. Jetzt wird ermittelt.

