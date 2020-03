Polizei Dortmund

POL-DO: Erneuter Kontrolleinsatz gegen Raser und illegales Tuning am Freitagabend - eine kurze Bilanz

Dortmund (ots)

Die Polizei Dortmund hat am Freitagabend (28. Februar) bis in die Nacht hinein erneut einen Kontrolleinsatz durchgeführt. Schwerpunkte waren die Feststellung von Geschwindigkeitsverstößen, illegalen Kraftfahrzeugrennen und illegal veränderten Fahrzeugen. Dabei kontrollierten die Beamten in der Zeit zwischen 19 und 3 Uhr insgesamt 88 Fahrzeuge und 112 Personen.

Das Ergebnis des Einsatzes: unter anderem insgesamt 166 festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitungen, eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss in Verbindung mit der Untersagung der Weiterfahrt, drei Gutachten aufgrund technischer Mängel, sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie 23 Verwarngelder wegen technischer Mängel, vier festgestellte Handy- sowie vier Rotlicht-Verstöße.

Die Geschwindigkeitsmessstellen richteten die Beamten an wechselnden Orten im Stadtgebiet ein. Die traurigen Spitzenreiter bei den Verstößen: ein 51-Jähriger aus Hagen, der auf der B 54 in Richtung Dortmund bei erlaubten 60 km/h mit 120 unterwegs war, sowie ein 28-Jähriger aus Schwerte, der die B 1 in Richtung Bochum mit 91 statt der vorgeschriebenen 50 km/h befuhr. Gefolgt wurden die beiden von einem 27-jährigen Dortmunder, der auf der Evinger Straße bei erlaubten 50 mit 80 km/h erwischt wurde.

Auf dem Wall wurde eine Zivilstreife zudem auf ein Auto aufmerksam, das in auffälligen Schlangenlinien unterwegs war und fast mit dem zivilen Einsatzfahrzeug kollidierte. Eine Kontrolle bei dem 59-jährigen Fahrer aus Dortmund ergab Hinweise auf den Grund dafür. Er gab in seiner ersten Aussage an, vor der Fahrt Alkohol und Tabletten zu sich genommen zu haben. Eine Blutprobe wurde angeordnet und dem Fahrer der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Weiterfahrt untersagt!

