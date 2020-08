POL-AUR: Wittmund - Rollator gestohlen // Esens - Autofahrerin musste ausweichen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Einer 54-jährigen Frau wurde am Samstagvormittag, in der Zeit zwischen 10.30 und 11.00 Uhr, vor dem Lidl-Markt in der Finkenburgstraße ihr Rollator gestohlen. Der Rollator stand vor der Fensterscheibe des Marktes. Der Hersteller des Gehwagens lautet "Drive", Typ Go Lite 200. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rollators geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wittmund unter 04462/911-0 zu melden.

Nach Angaben einer 29 Jahre alten Autofahrerin befuhr sie am gestrigen Montagvormittag, gegen 09.30 Uhr, mit ihrem VW Sharan die Junker-Balthasar Straße in Richtung Wolder Weg. Dort musste sie einem silbernen Pkw ausweichen, der mit überhöhter Geschwindigkeit vom Wolder Weg nach rechts in die Junker-Balthasar Straße einbog. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit soll der Fahrer auf die Gegenfahrbahn gelangt sein. Deshalb musste die Fahrerin des Sharan auseichen und prallte mit beiden Felgen gegen die Bordsteinkante. Dabei entstand Sachschaden. Der bislang unbekannte Unfallbeteiligte, dabei soll es sich um eine ältere, männliche Person mit Brille handeln, entfernte sich unerlaubt in dem silbernen Fahrzeug. Unfallzeugen sowie der gesuchte Autofahrer werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Esens unter 04971/ 92718110 zu melden.

