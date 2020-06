Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Fahrräder gestohlen

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Über die Onlineanzeigeplattform wurden zwei Fahrraddiebstähle am vergangenen Donnerstag und Freitag (18.06./19.06.2020) gemeldet. Dabei wurde ein Herren-Leichtlaufrad der Marke 'Basso Devil' im Wert von 800 Euro und ein Herren-Mountainbike der Marke 'Cube' im Wert von 630 Euro in der Speyerer Straße entwendet. In beiden Fällen wurde das Fahrradschloss durchtrennt. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 9550 entgegen. In dem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass polizeilich relevante Sachverhalte bzw. Strafanzeigen jederzeit unter dem Link https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ aufgegeben werden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell