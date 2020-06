Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Handy sucht Besitzer

Annweiler (ots)

Am Vatertag, den 21.05.2020, legte gegen 10:00 Uhr ein noch nicht namentlich bekannter Zugpassagier auf dem Weg von Landau nach Pirmasens sein Smartphone in der Regionalbahn, Zug RB55, auf der Sitzbank ab und vergaß dies offensichtlich. Eine zunächst unbekannte Person nahm dieses Smartphone unberechtigt an sich und verschwand zunächst, konnte aber mittlerweile ermittelt werden. Das bei dieser Person sichergestellte Handy der Marke HUAWEI sucht nun seinen berechtigten Besitzer. Dieser wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

