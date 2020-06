Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Diebstahl aus PKW

Kandel (ots)

Kandel; Die Geschädigte stellte ihr Fahrzeug, Renaul Megane in der Rheinstraße, Höhe Hausnummer 105 am 23.06.20 um 20:30 Uhr ab. Als die Fahrerin am nächsten Morgen zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass ihr, im Fahrzeug belassener, Geldbeutel und eine Stofftasche entwendet wurden. Die Täter nutzten eine offenstehende Fensterscheibe für ihren Diebstahl.

