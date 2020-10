Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 20 Heu-Rundballen in Wilhelmshaven entwendet - der Abtransport müsste aufgefallen sein - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Mittwoch, 07.10.2020, 20 Heu-Rundballen, die auf einem umzäunten Feld in der Straße Utwarfe lagen. Dieser Abtransport dürfte mit einem größeren Fahrzeug und/oder Hänger erfolgt sein, so dass der Abtransport und das Verladen auf ein Fahrzeug aufgefallen sein dürften.

Die Polizei hofft daher auf Hinweise und bittet für die weitere Aufklärung des Diebstahls, Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

