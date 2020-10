Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Pkw-Einbrüche in Wilhelmshaven - in beiden Fällen Fallscheibe eingeschlagen, einmal nutzte der Täter ein Gehwegplattenbruchstück

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 06.10.2020, schlug ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 12:30 - 20:30 Uhr die Fallscheibe eines in der Friedrich-Paffrath-Straße abgestellten Pkw ein. Einen Tag später kam es zu einem weiteren Einbruch. Am Mittwoch (07.10.2020) nutzte der Täter ein Gehwegplattenbruchstück, um in der Zeit von 15 - 16:30 Uhr die Fallscheibe der Fahrertür eines in der Helderei abgestellten Pkw einzuschlagen. In beiden Fällen ist bislang kein Diebesgut bekannt. Das Einschlagen bzw. Einwerfen der Scheiben könnte Krach verursacht haben, so dass Zeugen, die Auffälliges bemerkt haben gebeten werden, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell