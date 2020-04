Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Meppen (ots)

Am Freitagnachmittag ist es an der Dalumer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 75-jährige Pedelecfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie überquerte gegen kurz vor 17.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn und übersah dabei einen in Richtung Schwefingen fahrenden BMW. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell