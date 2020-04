Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Verletzte nach Unfall auf B213

Nordhorn (ots)

Am Freitagabend ist es auf der B213 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Insassen eines VW Golf wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Die beiden jungen Männer waren gegen 20.20 Uhr mit dem Auto in Richtung Lingen unterwegs. In Höhe der Ausfahrt Bad Bentheim verlor der 21-jährige Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Golf. Das Fahrzeug schleuderte über die Gegenfahrbahn auf den Grünstreifen und überschlug sich dort. Währende der Fahrer mit leichten Verletzungen davon kam, musste sein 18-jähriger Beifahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell