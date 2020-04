Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Corona-Kontrollen führen zu etwa 80 Anzeigen, ruhiger "Car-Freitag"

Lingen (ots)

Die Polizei hat am Freitag zwischen 12 und 24 Uhr mit einem großen Kräfteaufgebot in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim Kontrollen der Kontaktbeschränkungen durchgeführt. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Verhinderung von Ansammlungen in Verbindung mit dem sogenannten "Car-Freitag". Während nur sehr wenige Tuningfreunde auf den Straßen unterwegs gewesen sind und Versammlungen dieser Szene sogar komplett ausblieben, hatten die Einsatzkräfte auf anderer Ebene alle Hände voll zu tun. Knapp 80 Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen wurden im Inspektionsbereich aktenkundig. Es wurden mehr als 150 Personalien festgestellt und 26 Platzverweise ausgesprochen. In etwa 90 Fällen wurden sogenannte Gefährderansprachen durchgeführt, weil Verstöße gegen die Allgemeinverfügungen unmittelbar bevorstanden. Die Kontrollen werden in den kommenden Tagen in unverminderter Stärke fortgesetzt.

