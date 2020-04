Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei kontrolliert weiter

Lingen (ots)

Im gesamten Inspektionsbereich hat die Polizei auch am Donnerstag erneut zahlreiche Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Allgemeinverfügung durchgeführt. Auf einem Firmengelände in Lünne lösten die Beamten am Abend ein Treffen von mindestens zehn Personen auf. In der Obergerichtsstraße in Meppen stießen Polizeibeamte auf eine Gruppe von fünf Personen, die sich vor der dortigen Sparkasse aufhielten. Mehrere Jugendliche wurden in Spahnharrenstätte im Bereich der Sandkuhle angetroffen. Sie grillten dort. Auch dieses Zusammentreffen wurde durch die Polizei aufgelöst, es wurden Platzverweise erteilt. In Spelle flüchteten am Abend mehrere Personen vor einer Polizeikontrolle. Sie hatten sich getroffen, eine Feuerstelle in Betrieb genommen und gemeinsam Alkohol konsumiert.

Auch diese Sachverhalte stellen lediglich einen Auszug dar. Gegen sämtliche Betroffene wurde ein Verfahren eingeleitet.

