Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand einer Maschinenhalle in Sande (2 Fotos) - Schlepper war in Brand geraten - Brandursache derzeit unbekannt

Sande (ots)

Am späten Donnerstagvormittag, 08.10.2020, erhielt die Polizei gegen 11:20 Uhr Kenntnis von einem Brand in Sande. Die Ortswehren Sande und Gödens rückten mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen (2 Fotos). Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein am Morgen in der Maschinenhalle abgestellter Schlepper in Brand geraten war. Der Eigentümer konnte den Schlepper samt Anhänger noch aus der Halle ziehen und so Schlimmeres verhindern. An der Maschinenhalle entstand Sachschaden und der Schlepper brannte vollkommen ab. Der entstandene Sachschaden kann zurzeit noch nicht benannt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

