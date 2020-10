Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Pflichtversicherung in Varel - Polizei leitet ein Verfahren ein und untersagt die Weiterfahrt

Varel (ots)

Am Mittwochmittag, 07.10.2020, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen kurz vor 13 Uhr in der Gewerbestraße einen E-Scooter an, der zuvor mit 18 km/h unterwegs war und somit zulassungs- und versicherungspflichtig war.

Beides konnte der 42-Jährige Fahrer aus Varel nicht nachweisen, so dass die Beamten ihm die Weiterfahrt untersagten und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell