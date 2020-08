Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Straßenschild stark beschädigt

Unfallverursacher gesucht

Uedem (ots)

Am Dienstag (4. August 2020) gegen 16:00 Uhr stellten Mitarbeiter von StraßenNRW fest, dass ein Verkehrsschild auf der Boxteler Bahn beschädigt wurde. Vermutlich war ein unbekannter Fahrzeugführer in Richtung Goch unterwegs gewesen, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Temposchild "70" kollidiert. Da das Verkehrszeichen erheblich beschädigt wurde, ist davon auszugehen, dass auch das Unfallbeteiligte Fahrzeug entsprechende Schäden - vermutlich an der linken Seite - davongetragen hat. Es könnte sogar nicht mehr fahrbereit gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Goch unter 002823 1080 entgegen. (cs)

