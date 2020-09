Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Werkzeugdiebstahl auf Wangerooge - Täter haben es auf hochwertige Arbeitsmaschinen abgesehen - Polizei bittet um Skepsis und um Hinweise, insbesondere um Angaben über den möglichen Verbleib

Wangerooge (ots)

In der Nacht zum Freitag, 25.09.2020, kam es auf der Insel Wangerooge, in der Peterstraße zu einem Diebstahl von Werkzeugen. Unbekannte haben es offensichtlich auf hochwertige Arbeitsmaschinen abgesehen und entwendeten in der Zeit vom 24.-09., 19:15 Uhr - 25.09.2020, 07:00 Uhr aus dem Kellergeschoss, eines mehrgeschossigen, noch unbewohnten Neubaus, mehrere Maschinen bzw. hochwertige Arbeitswerkzeuge (u.a. Akkuschrauber, Flex samt Zubehör, Bohrmaschine, Stemmhammer samt Zubehör). Die Maschinen waren überwiegend vom Hersteller Hilti. "In diesem Zusammenhang möchten wir auf den Tatbestand der Hehlerei aufmerksam machen!" so Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, da die Täter unter Umständen die hochwertigen Geräte weiter veräußern wollen, um Gewinn aus dieser Tat erzielen zu können. Für Käufer gilt, sich bei einem vermeintlich guten Angebot, über die Herkunft des Gerätes zu überzeugen und bei einem günstigen Preis skeptisch zu sein. "Es gibt ein altes Sprichwort: "Der Hehler wird bestraft wie der Stehler" erklärt Papenroth. Der Tatbestand der Hehlerei (s. § 259 StGB) z.B. erfüllt, wenn jemand eine Sache, die ein anderer gestohlen oder sonst durch eine gegen fremdes Vermögen gerichtete rechtswidrige Tat erlangt hat, ankauft, um sich zu bereichern "Jeder, der eine Sache aus solch einer vorgenannten Tat erlangt hat, macht sich ggf. strafbar; die Geräte würden beschlagnahmt!" Die Polizei bittet daher um Aufmerksamkeit und um Zeugenhinweise: Personen, denen in der Nacht etwas aufgefallen ist oder die Angaben über den Verbleib dieser Geräte machen können, werden gebeten, sich mit der Inselpolizei unter der Rufnummer 04469/205 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell