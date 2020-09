Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte beschädigen in Schortens einen Pkw - Pkw-Reifen ohne Luft

Schortens (ots)

Durch unbekannte Täter wird in der Zeit vom 25.09. bis 27.09.2020 ein in der Bebelstraße in Schortens abgestellter Pkw beschädigt. Mittels eines unbekannten Tatwerkzeuges wird einer der Reifen an diesem Fahrzeug luftentleert.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 04461/9211-0 zu melden.

