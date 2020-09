Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever - alkoholisierter Pkw-Fahrer kam von der Fahrbahn ab - Fahrt endete an einem Baum - Polizei sucht zwei mögliche Unfallzeugen (Radfahrer)

Jever (ots)

Am Sonntagnachmittag, 27.09.2020, befuhr der Fahrer eines Pkw die L 813 (Sandelermöns) in Richtung Rispel, kam auf dieser Strecke in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme überprüften die Beamten auch die Fahrtüchtigkeit des aus Friedeburg kommenden Fahrers, der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,16 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Gegen den 27-Jährigen wurden ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Zum Zeitpunkt des Unfalles sollen sich in unmittelbarer Nähe zwei Radfahrer aufgehalten haben, die möglicherweise als Zeugen in Betracht kommen könnten. Die Polizei bittet diese bzw. weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04461/9211-0 zu melden.

