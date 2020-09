Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel 25.-27.09.2020

Varel/Zetel (ots)

Zetel - Verkehrsunfallflucht Am Freitagnachmittag, 25.09.2020, kommt es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:20 Uhr zu einer Beschädigung eines in der Anton-Franz-Straße in Zetel abgestellten Baustellencontainers. Ersten Erkenntnissen nach dürfte ein Fahrzeug gegen den Container gefahren sein. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen die Beobachtungen zum Entstehen der Beschädigung gemacht haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451-923115 bei der Polizei in Varel zu melden.

Zetel - versuchter Einbruch in Pkw Am Samstagvormittag in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 10:15 Uhr kam es in der Urwaldstraße in Zetel zu einem Versuch in ein dort abgestelltes Fahrzeug einzubrechen. Leichtsinnig ist ein Portemonnaie auf dem Beifahrersitz deponiert worden, so dass bislang unbekannte Täter versuchten die Fensterscheibe der Beifahrertür einzuschlagen. Dies schafften die Täter aber nicht, verursachten jedoch erheblichen Schaden an der Autoscheibe bevor sie sich unerkannt entfernen konnten. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-923115 entgegen.

Zetel - Einbruchdiebstahl aus Pkw Zu einem vollendeten Einbruch in einen Pkw kam es am Samstagvormittag in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 12:35 Uhr in der Friedeburger Straße in Höhe des asphaltierten Parkplatzes/Rastplatzes an der Bundesstraße. Mit einem nicht näher bekannten Gegenstand ist die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen worden. Entwendet wird anschließend eine im Fahrzeug befindliche Handtasche inklusive Geldbörse. Anschließend entfernen sich die Täter unerkannt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben könne, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451-923115 bei der Polizei in Varel zu melden.

Varel - Kennzeichenmissbr./Verst. Pflichtervers.-Gesetz/Kraftfahrzeugsteuerverstoß Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung wird bekannt, dass eine 58-jährige Varelerin mit ihrem Pkw am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt, obwohl für diesen keine ordnungsgemäße Zulassung besteht. Gegen die Dame sind Verfahren wegen Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz, nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz und wegen Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet worden.

