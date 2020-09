Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Erneute Taschendiebstähle beim Einkaufen - Stoffbeutel werden zum Teil achtlos über die Bügel beim Einkaufswagen gehängt - Polizei bittet um Vorsicht und um Zeugenhinweise bei vedächtigen Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagvormittag, 24.09.2020, kam es in einem Verbrauchermarkt in der Friedenstraße zu dem Diebstahl einer Tasche. Dort hing eine 78-Jährige gegen 09:20 Uhr ihren Einkaufsbeutel über den Einkaufswagen und ließ diesen während ihres Einkaufs für einen kurzen Moment außer Augen, was der Täter sofort ausnutzte. Am Mittwochvormittag, 23.09.2020, wurde einer älteren Dame bereits beim Einkaufen ihre Tasche mitsamt Wertsachen entwendet. Sie war um kurz nach 11 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Mitscherlichstraße und ihren Beutel ebenfalls über den Bügel eines Einkaufswagens gehängt, den sie zeitweilig aus den Augen ließ. Im Rahmen der polizeilichen Vernehmung gab die Geschädigte an, dass sie vermuten würde, von einem Pärchen abgelenkt worden zu sein. Eine Frau hätte sie in ein Gespräch verwickelt, ein dazugehöriger Mann unter Umständen diesen Moment für den Diebstahl der Tasche ausgenutzt. Die Frau wird mit einem Alter von 20 Jahren und einer Größe von ca. 170 cm mit einer normalen Statur beschrieben. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. "Diese Angaben stellen jedoch lediglich Verdachtsmomente dar" betont Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Generell gilt, die Wertsachen nicht aus den Augen zu lassen, sondern nah beim eigenen Körper zu tragen." Bei Diebstählen dieser Art suchen sich die Täter oftmals gezielt ältere Personen aus, die ihre Beutel an die Haken der Einkaufswagen hängen oder in den Wagen legen: "Seien Sie umsichtig und wachsam" so der dringende Rat der Polizei, die Personen darum bittet, ihrer älteren Angehörigen über diesen Umstand aufzuklären. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de

