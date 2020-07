Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht auf dem Wanderparkplatz Hahnenschritt

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am Samstagnachmittag stellte der 33-jährige Fahrer aus Rheinstetten an seinem Fahrzeug einen frischen Schaden fest. Das Auto wurde in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19 Uhr auf dem Wanderparkplatz "Hanhnenschritt" in Maikammer geparkt. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen weißen PKW gehandelt haben, da im Bereich des Stoßfängers weißer Lackabrieb festgestellt werden und der Geschädigte in der gegenüberliegenden Parklücke zuvor ein weißes Auto gesehen hat. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Edenkoben

Bauer, POK

Telefon: 06323/955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell