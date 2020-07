POL-PDLD: Von der Fahrbahn gedrängt und abgehauen

Polizeidirektion Landau

Burrweiler (ots)

Ein Schlüsselbeinbruch und der Aufenthalt im Krankenhaus waren das Ergebnis für einen 31-jährigen Motorradfahrer aus Offenbach an der Queich am Samstagabend gegen 18:45 Uhr. Der Motorradfahrer befuhr eine Linkskurve im Bereich der K58 in Richtung Buschmühle, als ihm ein schwarzer PKW teilweise auf seiner Spur entgegenkam. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, musste er ausweichen, verlor dabei die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

