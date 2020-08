Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht durch roten Opel Kadett-E Cabrio

Bad Marienberg (ots)

In der Zeit von Freitag, 31.07.2020, 15:00 Uhr bis Sonntag, 02.08.2020, 12:40 wurde im "Auweg" in Bad Marienberg ein silber-farbener Subaru Legacy beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3000EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß dürfte der flüchtige PKW am rechten Heck beschädigt sein. Aufgrund eines aufgefundenen Bruchstücks einer Heckleuchte sowie aufgrund von Lackabrieb konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem flüchtigen PKW um einen roten Opel Kadett-E Cabrio (BJ 1986-1993) handelt. Die Polizei Hachenburg bittet daher mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Angaben zu einem roten Opel Kadett-E Cabrio machen können, sich entweder telefonisch (02662/95580) oder per eMail (pihachenburg@polizei.rlp.de)zu melden.

