Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugen gesucht nach Verkehrsgefährdung durch einen Rollerfahrer am 01.08.2020 in Bad Ems, Grabenstraße

Bad Ems (ots)

Am Samstag, den 01.08.2020, gegen 15:10 Uhr befuhr ein Motorroller- Fahrer die Grabenstraße in Bad Ems aufwärts Richtung Reiterhof. Aufgrund seines Alkoholkonsumes fuhr er in Schlangenlinien und geriet auf die Gegenfahrspur. Hier musste ein entgegenkommender PKW- Fahrer, bzw. Fahrerin nach rechts ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Der Fahrer/-in, oder weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-9700

oder per mail: pibadems@polizei.rlp.de



