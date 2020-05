Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200525-2-pdnms Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 22.05.20 um 17.15 Uhr wurde eine 61 Jahre alte Neumünsteranerin auf dem Großflecken von einem Radfahrer in Höhe der Zufahrt zum Parkplatz Karstadt umgefahren. Sie kam dadurch zu Fall und verletzte sich. Der Radfahrer hielt zunächst an, um sich um die ältere Dame zu kümmern. Doch dann entfernte er sich plötzlich in Richtung des Parkplatzes Karstadt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 04321/945-1202 zu melden.

