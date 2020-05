Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200524-1-pdnms Äste auf A7 geworfen Höhe Kleinvollstedt (RD)

Emkendorf/Kleinvollstedt (RD) (ots)

Zwei ca. 13-15 Jahre alte Jugendliche haben am 21.05.2020 gegen 21.25 Uhr zwei Äste ( 80 und 105 cm lang, ca. 4-5 cm dick ) von einer Autobahnbrücke über den Neumühlener Weg in Emkendorf/Kleinvollstedt auf die Fahrbahn der A7 geworfen. Die Äste wurden im Anschluss von mehreren Fahrzeugen überfahren, ein Schaden entstand dadurch nicht. Die beiden Jugendlichen flüchteten in unbekannte Richtung, lediglich vom jüngeren der beiden Jugendlichen ist bekannt, dass er mit einem T-Shirt und einer Jeans bekleidet war. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die am 21.05.2020 gegen 21.25 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Autobahnbrücke machen konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeiautobahnrevier Neumünster unter der Rufnummer 04321-9452520 oder über die 110.

