Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Walle - In Fahrschule eingebrochen; Aurich/Georgsfeld - Kradfahrerin leicht verletzt; Großefehn - Auf Gegenfahrbahn geraten

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Walle - In Fahrschule eingebrochen

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in eine Fahrschule im Wallster Loog in Aurich eingestiegen. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen und entwendeten unter anderem elektronische Geräte. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich/Georgsfeld - Kradfahrerin leicht verletzt

Eine Kradfahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall in Georgsfeld leicht verletzt worden. Gegen 7.10 Uhr war eine 35 Jahre alte Frau mit einem Skoda auf der Moordorfer Straße unterwegs und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Sie bremste ab, um den Gegenverkehr durchzulassen. Eine 16-jährige Kradfahrerin bemerkte das stehende Fahrzeug vor sich offenbar zu spät und fuhr auf. Sie stürzte und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Großefehn - Auf Gegenfahrbahn geraten

Ein unbekannter Autofahrer ist am Mittwoch in Großefehn auf die Gegenfahrbahn geraten. Er war nach ersten Erkenntnissen um kurz nach Mitternacht auf dem Postweg unterwegs, und fuhr im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn, sodass ihm ein entgegenkommender BMW-Fahrer ausweichen musste. Der Fahrer des BMW touchierte dabei einen Leitpfosten. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

