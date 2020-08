Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Unfallflucht; Norden - Betrunken Rad gefahren

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norderney - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz auf Norderney ist es am Montag zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit zwischen 9 Uhr und 11.50 Uhr gegen das Heck eines VW Polo und flüchtete. Der Unfall geschah auf dem Parkplatz "C" in der Mühlenstraße, vermutlich beim Einparken. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04932 92980.

Norden - Betrunken Rad gefahren

Die Polizei hat am Montagabend in Norden einen Fahrradfahrer angehalten. Der 47-Jährige fuhr gegen 21.30 Uhr auf der Straße Im Horst und war offenbar alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

