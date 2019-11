Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Untergrombach - Einbrecher räumt Spielautomat leer

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am frühen Donnerstagmorgen, gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Büchenauer Straße in Untergrombach. Im weiteren Verlauf hebelten die Diebe mit brachialer Gewalt einen Spielautomaten auf und nahmen das aufgefundene Münzgeld an sich. Ein weiterer Geldspiel- und ein Zigarettenautomat wird ebenfalls versucht aufzuhebeln und hierbei beschädigt. Videoaufzeichnungen lassen gegen 04.00 Uhr zwei augenscheinlich jüngere Männer erkennen. Einer trug eine helle, der andere eine dunkle Jacke und waren mit Guy-Fawkes-Masken vermummt. Das Polizeirevier Bruchsal ist nun auf der Suche nach Zeuge, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich beim Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251 7260 zu melden.

