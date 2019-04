Polizei Gütersloh

POL-GT: 15 jährige Radfahrerin angefahren und bei Unfall verletzt - Ergänzung

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Wie bereits veröffentlicht, kam es am Mittwochvormittag (10.04.) gegen 09.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Gütersloher Straße / Dr.-Pieke Straße / Alter Markt / Clarholzer Straße zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Autofahrer. Zunächst stellte sich der Vorfall so dar, dass der Autofahrer nach dem Zusammenstoß die Unfallörtlichkeit verlassen hat und sich nicht bei der Polizei gemeldet hat. Parallel zu der Anzeigenerstatterin, meldete sich der Autofahrer allerdings bei der Polizei in Harsewinkel und informierte über den Unfall. Nach der Zusammenführung der Unfallschilderungen stellte sich folgender Sachverhalt dar: Ein 75-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Dr.-Pieke Straße in Fahrtrichtung Clarholzer Straße. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin, welche die Gütersloher Straße in Richtung Alter Markt entlang fuhr. Die Fahrradfahrerin verletzte sich dabei leicht und fuhr weiter. Anschließend meldete sich die Fahrradfahrerin gemeinsam mit ihren Eltern bei der Polizei in und der Autofahrer ebenfalls. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen. Zudem appellieren wir: Sollten Sie in einen Verkehrsunfall mit Kindern und Jugendlichen verwickelt sein, melden Sie diesen unmittelbar der Polizei unter dem Polizeiruf 110, selbst wenn die Kinder unverletzt sind. Verlassen Sie nicht den Unfallort.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell