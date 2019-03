Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Zwei Männer nach Ladendiebstahl festgenommen

Krefeld (ots)

Gestern Nachmittag (14. März 2019) haben Polizeibeamte zwei Männer vorläufig festgenommen, die zuvor Waren in einem Drogeriemarkt gestohlen hatten.

Um 15:09 Uhr beobachtete die Verkäuferin eines Drogeriemarktes auf der Kölner Straße, wie ein Mann am Regal Rasierklingen in seine Jackentaschen steckte. Sie alarmierte ihre Kollegin und versperrte dem Mann und seinem Begleiter vor dem Ausgang den Weg. Einer der Männer schubste sie auf dem Weg nach draußen. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die beiden Männer (40 und 47 Jahre), die ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland sind, flüchteten zu Fuß auf der Kölner Straße in Richtung Innenstadt.

Wenig später stoppten Polizisten einen Wagen mit den Tatverdächtigen und nahmen diese vorläufig fest. Die Beute wurde in unmittelbarer Nähe gefunden. Die beiden erwartet ein Strafverfahren, die Ermittlungen dauern an. (153)

