Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund/Burhafe - Auto beschädigt; Carolinensiel - Drei Personen leicht verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund/Burhafe - Auto beschädigt

Ein roter Peugeot wurde in der Nacht zu Montag in Burhafe beschädigt. Der Wagen stand zur Tatzeit, zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in der Straße Alsforde. Der entstandene Sachschaden liegt vermutlich im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise, unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - Drei Personen leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Carolinensiel sind am Montag drei Personen verletzt worden. Eine 38-jährige Opel-Fahrerin war gegen 12.15 Uhr auf der Carolinensieler Straße unterwegs und geriet im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Seat zusammen. Die 20-jährige Seat-Fahrerin und ihr 21-jähriger Beifahrer sowie die Opel-Fahrerin wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

