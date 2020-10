Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Streitigkeiten

Offenburg (ots)

Am Montagmittag kam es in einer Unterkunft in der Lise-Meitner-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 20 Jahre alten Männern, was in der Folge einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenbesatzungen auslöste. Hintergrund des Streits sei ein Fahrrad gewesen, welches der Besitzer seinem Bekannten für einige Tage ausgeliehen hatte und nun wieder zurück haben wollte. Die Rückforderung des Eigentümers quittierte sein Gegenüber mit Bedrohungen. Zur Untermauerung der Drohungen soll auch ein Messer und ein abgebrochener Flaschenhals Verwendung gefunden haben. Ein Sicherheitsmitarbeiter ging dazwischen und konnte Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg konnten den Aggressor widerstandlos vorläufig festnehmen und ermitteln nun wegen Bedrohung.

