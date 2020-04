Polizei Braunschweig

POL-BS: Versuchter E-Bike-Diebstahl - Tatverdächtiger gestellt

Braunschweig (ots)

06.04.2020, 00.46 Uhr Braunschweig, östliches Ringgebiet

Dank einer aufmerksamen Dame blieb es in der Nacht zu Montag bei einem versuchten E-Bike-Diebstahl.

Die 47-jährige Frau bemerkte am frühen Montagmorgen auf einem Hinterhof in der Husarenstraße eine männliche Person an ihrem E-Bike. Nach Ansprache flüchtete der Tatverdächtige sofort in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein polizeibekannter 39-Jähriger in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Der Mann hatte entsprechendes Aufbruchwerkzeug in seinem mitgeführten Rucksack. Ferner wurden bei ihm geringe Mengen Betäubungsmittel sowie ein so genanntes Butterfly-Messer aufgefunden und beschlagnahmt. In einer ersten Einlassung bestritt der Mann den versuchten Fahrraddiebstahl.

Er muss nun mit Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls sowie Verstößen nach dem Waffen- und Betäubungsmittelgesetz rechnen.

