POL-BS: Einbruch in Arztpraxis - diverse elektronische Geräte entwendet

Braunschweig (ots)

03./05.04.2020, bis 16.20 Uhr Braunschweig, Adolfstraße

Am Wochenende wurde eine Arztpraxis in Braunschweig von Einbrechern heimgesucht.

Die Ärztinnen hatten ihre Gemeinschaftspraxis am Freitagnachmittag verlassen und verschlossen. Am Sonntagnachmittag bemerkte ein 28-jähriger Mieter des Hauses in der Adolfstraße die gewaltsam geöffnete Praxis und verständigte Polizei und die 62-jährige Ärztin.

Der oder die Täter waren durch die Tür ins Innere gelangt und hatten mehrere Zimmer und Behältnisse durchsucht. Sie nahmen mehrere elektronische und medizinische Geräte an sich und verschwanden unbemerkt.

Offensichtlich wollten die Unbekannten ihren Beutezug erweitern. Zwei weitere Türen im Keller des Hauses hielten einem Aufbruchsversuch stand, hier blieb es beim Versuch. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

