FW-BOT: Ausgedehnter Dachstuhlbrand in Bottrop Stadtmitte

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr um ca. 07:37 Uhr vom Bewohner eines Hauses auf der Straße Im Wilmkesfeld über Feuer im Dachbereich informiert. Als die ersten Einheiten an der Einsatzstelle eintrafen, war das Feuer bereits durch das Dach gebrannt und breitete sich rasch über die gesamte Breite des Dachfirstes aus. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich keine Personen mehr im Haus auf. Die Einsatzkräfte, bestehend aus Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr, begannen umgehend mit der Brandbekämpfung, in deren Verlauf ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Gebäude verhindert werden konnte. Es mussten große Teile des Daches abgedeckt werden, um eine adäquate Brandbekämpfung durchführen zu können und im Anschluss verbliebene Glutnester zu löschen. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte ca. 4,5 Std. im Einsatz. Die Brandursache ist unklar und wird von der Polizei ermittelt. (Bon)

