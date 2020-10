Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Werkstattbrand in Bottrop-Batenbrock

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Um 17:19 Uhr wurde die Feuerwehr Bottrop zu einem Werkstattbrand an der Batenbrockstraße gerufen. In einer Autowerkstatt war ein Auto in Brand geraten. Alle Mitarbeiter konnten den Bereich rechtzeitig verlassen. Mit zwei Trupps unter Atemschutz wurde ein massiver Löschangriff vorgenommen. Mehrere Gasflaschen, die in der Werkstatt standen, wurden von den eingesetzten Kräften nach draußen befördert und dort gekühlt. Die Werkstatt wurde durch den Brand massiv in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 18:45 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr Bottrop beendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Bottrop war mit 15 Einsatzkräften der Feuerwache 1 und der Rettungswache 3 im Einsatz.(Du)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bottrop

Leitstelle Feuerwehr Bottrop

Telefon: 02041 / 7803-500

E-Mail: Leitstelle@bottrop.de

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell