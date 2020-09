Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Mann Stürzt in Bottrop von Hochsitz - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bottrop (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde der Rettungsdienst der Feuerwehr Bottrop, zu einem Chirurgischen Notfall zur Straße An der Harre alarmiert. Vor Ort fanden die Kräfte eine männliche Person vor, die aus ca. 6 Metern Höhe, aus einem Hochsitz gestürzt war. Auf Grund der Lage der Einsatzstelle und dem Verletzungsmuster des Patienten, wurde zusätzlich ein Rettungshubschrauber alarmiert. Christoph 9 aus Duisburg ging kurze Zeit nach Alarmierung, unweit der Einsatzstelle zur Landung. Nach der Erstversorgung des Patienten von zwei Notärzten, wurde er anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik der Maximalversorgung geflogen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren für ca. eine Stunde im Einsatz. (Re)

