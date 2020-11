Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

77-Jährige Autofahrerin schwer verletzt

Kleve-KellenKleve-Kellen (ots)

Am Dienstag (10. November 2020) gegen 12:50 Uhr war ein 23-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf dem Klever Ring in Richtung Van-den-Bergh-Straße unterwegs. Während einer Grünphase an der Ampelkreuzung zur Emmericher Straße wollte er weiter geradeaus fahren, als von links ein VW Up aus der Emmericher Straße kommend in die Kreuzung einfuhr. Die 77-Jährige PKW-Fahrerin kollidierte mit dem Anhänger des LKW. Schwer verletzt wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell