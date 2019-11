Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand am Waldlehrpfad in Lahnstein auf der Höhe

Lahnstein auf der Höhe (ots)

Am Samstag, den 23.11.2019, 10:00 Uhr hat ein Spaziergänger die noch leicht qualmenden Reste eines Feuers am Waldlehrpfad in Lahnstein auf der Höhe festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass ein unbekannter Täter versucht hat in einem Unterstand an dem Waldlehrpfad ein Feuer zu entzünden. Hierdurch bestand die Gefahr, dass der den Unterstand umschließende Wald in Brand geraten konnte. Dies blieb aber glücklicherweise aus, so dass kein größerer Schaden entstand. Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02621-9130

