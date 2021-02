Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Heimsheim: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte PKW-Fahrerin und einen Sachschaden von etwa 38.000 Euro forderte ein Unfall, zu dem es am Montag gegen 10.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim kam. Eine 26 Jahre alte Volvo-Fahrerin wollte einen Vorausfahrenden überholen und setzte zum Fahrstreifenwechsel an. Als sie von der mittleren auf die linke Spur wechselte, übersah sie mutmaßlich eine von hinten heranfahrende 27 Jahre alte BMW-Lenkerin. Diese konnte dem Volvo nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. In der Folge drehte sich der Volvo nach rechts über alle Fahrspuren. Nachdem der PKW die Mittelschutzplanke gestreift hatte, schleuderte er zurück auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Sattelzug einer 28 Jahre alten Frau. Die 26 Jahre alte Volvo-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Volvo und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahmen waren der Standstreifen und die rechte Spur bis kurz nach 12.00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell