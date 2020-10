Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Baiertal: Einbruch in Geschäftseinbruch; diebstahlsschaden noch nicht abschätzbar; Zeugen gesucht

Wiesloch-Baiertal (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in ein Kinder-Secondhandladen mit angeschlossenem Postfiliale in der Alten Bahnhofstraße im Ortsteil Baiertal eingebrochen.

Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Schubladen und rissen zwei Paketsendungen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden lediglich einen geringen Bargeldbetrag, ein Smartphone, Ladekabel und mehrere Tierfiguren aus Hartgummi wurden entwendet. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

