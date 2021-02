Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Sachbeschädigung an Bogenschießanlage und Kindertagesstätte

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sontag zwischen 17:00 und 20:00 Uhr Zielscheiben und fest verankerte Holzfiguren auf der Bogenschießanlage am Hummelberg beschädigt und darüber hinaus auf dem Gelände der angrenzenden Kindertagesstätte einen Holzturm und einen Turm aus Ziegelsteinen zerstört. Die Höhe des dabei angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Personen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0, zu melden.

