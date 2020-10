Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Geparktes Auto beschädigt und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (24.10.2020)

Konstanz (ots)

Bereits am vergangenen Samstag hat ein unbekannter Autofahrer in der Tägermoosstraße einen dort abgestellten Audi A3 beschädigt und ist anschließend abgehauen, ohne sich als Unfallverursacher zu erkennen zu geben. Die Besitzerin des Audis stellte den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro im Bereich des linken, vorderen Kotflügels erst später fest und meldete sich bei der Polizei. Demnach muss der Unbekannte am vergangenen Samstag, im Zeitraum von etwa 0:00 Uhr bis 16:00 Uhr, an der Ecke Tägermoosstraße und Blarerstraße gegen den dort geparkten Audi gefahren sein. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell