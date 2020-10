Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf

Landkreis Rottweil) Rollerfahrer stürzt auf der Flucht (25.10.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

Als er am Sonntag gegen 15.30 Uhr in der Rosenfelderstraße eine Polizeistreife entdeckte, hat ein 16-jähriger Rollerfahrer seine Geschwindigkeit erhöht und ist in Richtung Boll geflüchtet. Die Beamten folgten dem jungen Mann und beobachteten, wie er in einer Hofeinfahrt verschwand. Als die Polizisten ebenfalls in die Hofeinfahrt einfuhren, sahen sie den Roller samt Fahrer auf dem Boden liegen. Vermutlich hatte der 16-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Roller verloren und war gestürzt. Gegenüber den Beamten gab er sofort zu, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein und das Kennzeichen eines anderen Rollers angebracht zu haben. Die Beamten stellten den Roller sicher und informierten die Mutter des 16-Jährigen.

