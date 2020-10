Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich an Autobahnabfahrt (25.10.2020)

Tuningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall gekommen ist es am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe der Anschlussstelle Tuningen in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 81-jähriger VW-Fahrer bemerkte zu spät, dass er die falsche Autobahnausfahrt genommen hatte. Beim Abbremsen verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und rutschte über einen Grünstreifen, wobei er sich einmal überschlug. Das Auto kam danach wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Senior verletzte sich beim Überschlag leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Ein Abschleppdienst lud den Golf, an dem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden war, auf.

