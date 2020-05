Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200514 - 456 Frankfurt-Kalbach: Trickbetrug

Frankfurt (ots)

(fue) Wie groß das Repertoire von Trickdieben ist, stellten solche am Dienstag, den 12. Mai 2020, erneut unter traurigen Beweis.

An diesem Tag klingelte das Telefon einer 54-jährigen Frau in der Straße Im Kirschenwäldchen. Am anderen Ende der Leitung erkundigte sich ein Unbekannter danach, ob die 54-Jährige denn über einen Hausnotruf verfüge. Als die Frau die Frage bejahte, wurde ihr mitgeteilt, dass noch am heutigen Tage ein "Kollege" erscheine, der den Apparat überprüfen müsse. Nur etwa eine halbe Stunde später klingelte es an der Haustür. Davor stand ein Pärchen, welches bezugnehmend auf den Anruf um Einlass bat. Während sich der Mann "um den Hausnotruf kümmerte", ließ sich die Frau zu einem Gespräch mit der Geschädigten in der Küche nieder. Nach einer weiteren halben Stunde verließen dann die Trickbetrüger das Haus. Später erhielt die 54-Jährige Besuch von ihrer Tochter. Gemeinsam wollten sie nach den Wertgegenständen schauen, die jedoch verschwunden waren. Dabei handelte es sich um mehrere hundert Euro Bargeld, Schmuck und eine goldene Armbanduhr.

Die Geschädigte beschreibt die Betrüger wie folgt:

1. Täterin: mitteleuropäisches Erscheinungsbild, 50-60 Jahre alt, normale Statur, braune Haare, Brille. Trug eine große Goldkette.

2. Täter: 50-60 Jahre alt, dicke Statur, kurze, graue Haare.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder deren möglichem weiteren Auftreten werden erbeten unter der Telefonnummer der Frankfurter Polizei: 069/755-53111.

