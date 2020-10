Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich auf der Autobahn nach Aquaplaning (26.10.2020)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Aquaplaning Unfall gekommen ist es heute früh gegen 7 Uhr auf der Bundesautobahn 864 zwischen den Anschlussstellen Bad Dürrheim und Donaueschingen. Ein 47-Jähriger überholte mit einem Mercedes C 400 in Fahrtrichtung Donaueschingen, wobei er auf der regennassen Straße ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei überschlug sich der Wagen und kam auf dem Grünstreifen neben der Autobahn zum Liegen. Der Fahrer blieb beim Unfall unverletzt. An seinem Kombi entstand Sachschaden, den die Polizei auf rund 25.000 Euro schätzte. Ein Abschleppdienst lud den Wagen auf.

